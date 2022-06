Indice di liquidità, il Tar respinge il ricorso della Figc contro la Serie A: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla Figc contro la Serie A per quanto riguarda l'indice di liquidità come criterio indispensabile all'iscrizione al campionato. "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare", si legge nei documenti ufficiali. La scelta di appellarsi al Tar era giunta dopo che, lo scorso 14 giugno, il Collegio di Garanzia del Coni aveva accolto l'appello della Lega, annullando di fatto la necessità di avere anche l'indice di liquidità tra i parametri dell'iscrizione alla prossima Serie A.

