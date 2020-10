Lazio, dalla Spagna: "Il Barcellona ha provato a prendere Luiz Felipe"

L'interesse del Barcellona per Luiz Felipe non è certo una novità ma, come riportato da alcune indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, pare che il club blaugrana proprio l'ultimo giorno di mercato abbia provato concretamente a prederlo alla Lazio. Come riporta Il Mundo Deportivo essendosi complicata la trattativa per Garcia del Manchester City i catalani avevano provato a sondare il terreno per il difensore biancoceleste senza aver formulato un'offerta vera e propria. La priorità per il Barca rimane infatti il "Citizen". Da non dimenticare però l'interesse del Psg e anche il rinnovo di contratto con la Lazio fino al 2025.

