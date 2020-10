Lazio, Piscedda: "Avere una rosa ristretta penalizza. Ma se stanno bene i migliori..."

La Lazio mette nel mirino la sfida con il Bruges, dopo la vittoria ottenuta ai danni del Bologna. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Questo è un campionato poco prevedibile. Per il momento il Milan è in testa perchè è quella più in forma, ma non so se può tenere fino alla fine. Credo che Inter, Napoli, Lazio, possano giocarsela fino alla fine. La Juventus ora non ha quella forza per mantenere un certo passo, anche loro hanno delle difficoltà. La Lazio a differenza delle altre squadre, deve sempre sperare che quei 4-5 elementi stiano bene. Se così fosse, la Lazio potrebbe diventare una squadra pericolosa. Se non vanno loro, la rosa perde. Per certi livelli avere una rosa ristretta è penalizzante".