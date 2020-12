Lazio, incontro Inzaghi-Lotito per rinnovo e mercato di gennaio

LAZIO, RINNOVO INZAGHI - Ci si aspettava un incontro alla vigilia della sfida col Napoli e così è stato. Inzaghi e Lotito, prima della conferenza stampa del tecnico, si sono avvicinati a Formello e hanno scambiato due parole. Come riporta la rassegna di Radiosei, è stato un lungo colloquio, il tema ovviamente quello del rinnovo di Simone che però slitta ancora: appuntamento tra sette o dieci giorni, quindi dopo Natale e prima dell'anno nuovo. A quel punto si parlerà del futuro e anche del mercato di gennaio per capire se e come rinforzare la squadra. Inzaghi l'ha ribadito: "Il rapporto con Lotito va oltre a quello classico tra allenatore e presidente. Abbiamo parlato dopo il Bruges e dopo il Benevento, era contento per la qualificazione in Champions ma si aspettava più di 1 punto tra Verona e Benevento. Ma tra noi non c'è nessun problema". Certo che questo rimandare mantiene ancora una certa dose di incertezza sul futuro di Inzaghi alla Lazio, ma c'è l'intenzione di arrivare a un punto comune.

