Lazio-Juve, Damato a Open Var: "Trattenuta di Bremer plateale, era rigore" - VIDEO

Non che servisse la conferma, ma adesso c'è la certezza. Alla Lazio manca un rigore contro la Juve. Lo ha detto Antonio Damato, presente negli studi di Dazn al posto del designatore Rocchi, per il consueto appuntamento con Open Var. L'ex arbitro è categorico nel ricostruire l'episodio della trattenuta di Bremer su Zaccagni: "Intanto tutti gli episodi non sono assimilabili. Due cose da sottolineare, ottima prova di Colombo. In questo caso l’azione si svolge nella porzione di destra dell'area di rigore, la sua attenzione è su quella parte e non poteva vedere quello che stava succedendo al centro. Vediamo una plateale trattenuta di Bremer su Zaccagni, che manifesta totale disinteresse per l'azione. Avremmo preferito una revisione più oculata di quello che richiedeva la fattispecie. In questo caso andava chiesta l’on field review per far rivedere l’episodio. Questo per noi è un errore. Già solo per il totale disinteresse riteniamo che sia passibile con un calcio di rigore. L’arbitro non poteva vedere con interezza, ma il Var doveva richiamare Colombo per farglielo rivedere".

