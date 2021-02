Lazio, Milinkovic leader dentro e fuori dal campo: anche sui social è un vero Sergente

Sguardo fiero, atteggiamento spavaldo e la voglia di non mollare un centimetro. Segej Milinkovic è diventato un idolo dei tifosi e del popolo laziale. Con lui in mezzo al campo ci si sente al sicuro come tra le braccia di una mamma. A volte non lo senti nominare ma sai che il serbo è lì, in mezzo al campo, a lottare per i colori biancocelesti. Uno dei centrocampisti più forti in Italia e in Europa che sta confermando tutto il suo valore. Un calciatore box to box, quello che tutti gli allenatori vorrebbero nella propria squadra. Tecnico, grintoso, abile nel gioco aereo, devastante negli inserimenti a fari spenti e adesso anche MVP del mese di gennaio. La Lazio si aggrappa ancora a Milinkovic, divenuto anche una chiave tattica per Inzaghi. La palla lunga sulla testa del numero 21 è una garanzia, sai per certo di trovarlo. E dove gli altri mettono la testa, lui va con il petto.

CRESCITA SOCIAL - Da quando è arrivato nella capitale, Milinkovic non è cresciuto solo come calciatore ma ha creato intorno a sé una figura che ha fatto innamorare la tifoseria biancoceleste. Oltre a diventare un top player, Sergej è diventato per tutti il Sergente, il comandante della mediana della Lazio che sa prendere in mano la squadra e trascinarla alla vittoria. Arrivato quasi a 500 mila follower su Instagram, il serbo ha un modo tutto suo di comunicare. Chiaro, semplice, diretto, preciso come se fosse in una caserma. Tutto nasce dal novembre del 2019 quando la Lazio pre lockdown fa visita al Milan a San Siro dove non vinceva da 30 anni. Prima della gara, il Sergente scrive sul suo profilo: "Ho ricevuto ordini dall'alto. Domani dobbiamo usare tutte le armi che abbiamo per espugnare il Meazza. Vincere è l'unica opzione". Così fu.I biancocelesti, trascinati da Milinkovic, superano 2-1 il Milan e continuano la loro volata nelle zone nobili della classifica. Il numero 21 è sempre più leader di questa squadra dentro e fuori dal campo e vuole continuare a stupire con questa maglia: parola di Sergente.