Lazio, punti di forza e reparti da migliorare: cosa manca a questa squadra?

Sta nascendo una nuova Lazio. Se più forte o meno rispetto alla passata stagione è ancora difficile da decifrare. Ci sono troppi elementi che potrebbero influire nella valutazione, a cominciare dalla partecipazione alla prossima Champions League. Per non parlare dell'addio di Milinkovic, calciatore praticamente impossibile da sostituire per qualità e peso specifico all'interno di una rosa come quella biancoceleste. Nonostante il ritardo sulla tabella di marcia (Sarri aveva chiesto i giocatori entro il ritiro), la società sta comunque provando a rimediare con delle operazioni di mercato mirate al rafforzamento del gruppo. Delle valutazioni sul potenziale di questa squadra, a due settimane dall'inizio del campionato, si possono già fare.

LAZIO, IN ATTACCO SEI PIÙ FORTE

Gli arrivi di Castellanos e Isaksen, combinati alla capacità di inserimento di Kamada, hanno sicuramente rinforzato il reparto offensivo della Lazio. Più giocatori, più rotazioni a disposizione di Sarri. L'equazione è a dir poco banale. Inoltre c'è da ricordare il fattore Ciro. Il capitano della Lazio è reduce da una stagione con tante ombre e poche luci, colpa dei troppi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo. Il suo pre campionato però è stato molto diverso rispetto a quello di 12 mesi fa. Immobile sembra in forma, pronto a ritrovare i suoi soliti numeri. Ai suoi gol poi si devono aggiungere quelli di Zaccagni e Felipe Anderson, i veri trascinatori della scorsa annata. Sono stati loro, con le 19 reti complessive, a portare in alto i biancocelesti. E guai a dimenticarsi il fattore Pedro. In quanti possono vantare un'alternativa in panchina come lo spagnolo? Domanda retorica.

COSA MANCA ANCORA A QUESTA SQUADRA?

Se c'è un elemento che è emerso con chiarezza nelle due amichevoli internazionali contro Aston Villa e Girona, è che la Lazio è apparsa più fragile rispetto a qualche mese fa. Difesa tutt'altro che impenetrabile, con cinque gol incassati al cospetto di avversari di medio blasone. E allora in cosa si può migliorare? Servirebbe un centrocampista capace di un lavoro di interdizione maggiore. Non uno alla Ricci, per intenderci. Il mercato della Lazio per quel ruolo si dovrebbe concentrare su un mediano con delle caratteristiche diverse. E poi c'è la questione difesa. I numeri della retroguardia comandata da Romagnoli sono sbalorditivi, eppure non è scontato che la Lazio riesca a replicare quanto fatto lo scorso campionato. Siamo sicuri possano bastare calciatori come Gila a un reparto che dovrà giocare la prossima Champions League? Domanda da girare alla società, con la speranza che vengano vagliate tutte le opzioni possibili.