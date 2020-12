Bruges, Clement verso il turnover in campionato: la sfida con la Lazio vale tantissimo

La Lazio sfiderà lo Spezia oggi pomeriggio alle 15, il Bruges affronterà il Sint Truiden, penultimo in classifica, questa sera alle 20.45. In vista della sfida di martedì contro la Lazio, il tecnico Clement avrà dunque un'occasione perfetta per gestire le forze. Sono 24 anni, riporta la rassegna stampa di Radiosei, che i 'Blaw-Zwart' non perdono contro quest'avversario, chiudendo spesso e volentieri le gare in goleada. Ancora ai box i lungodegenti Mitrovic e Asoma, così come Diatta, out dalla scorsa settimana per un infortunio che gli ha obbligato a saltare la partita contro lo Zenit, e Simon Deli, rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.

IDEA TURNOVER - Clement farà, con tutta probablità, ricorso a un ampio turnover, anche perché la sfida contro i biancocelesti di Champions League vale tantissimo. Per il prestigio, ma anche a livello economico. Un successo all'Olimpico garantirebbe ai belgi un'ulteriore entrata di 12,2 milioni di euro, che si aggiungerebbero ai quasi 33 già raccolti fin qui: 15,5 come "premio partenza", 6,3 per i sette punti conquistati nel girone e 11 di coefficiente europeo. Si tratta di un record: mai prima d'ora un club belga aveva ottenuto una cifra così alta nel proprio cammino internazionale.

