Lazio, con Reina in porta non perdi mai: il confronto tra lui e Strakosha

Non ci ha messo molto Pepe Reina a mettere in crisi Simone Inzaghi sulla scelta del portiere titolare. E' bastato un breve periodo di assenza di Strakosha, ed ecco che il portiere spagnolo, a 38 anni suonati, ha mostrato a tutti di che pasta è fatto. Ora il titolare non è più l'albanese, o almeno non è così scontato come lo era ad inizio stagione. Molti tifosi sono dalla sua parte, ma anche i numeri parlano chiaro: quando Reina è sceso in campo da titolare, la Lazio non ha mai perso. In Champions ne ha giocate 4 su 5 finora: una vittoria (in casa con lo Zenit) e tre pareggi (le tre trasferte). Anche in campionato ne ha collezionate 4: un pareggio (contro la Juve) e tre vittorie (Bologna, Torino, Crotone). Solo un caso? Difficile dirlo. Ciò che è incontestabile però sono proprio i numeri, che parlano chiaro: nelle 5 partite in campionato in cui ha giocato Strakosha, sono arrivate 3 sconfitte, un pareggio e una sola vittoria.