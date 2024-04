Calciomercato Lazio | Torna di moda Cambiaghi e spunta un nuovo nome

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Operazione giovani a basso costo, soprattutto in attacco. Come scrive il Corriere della Sera, è la linea che seguirà la Lazio nel prossimo mercato. Già l'estate scorsa si era abbassata l'età media con l'arrivo di Isaksen e Castellanos, che si sono dimostrati calciatori interessanti anche se ancora non al livello in passato di Immobile e Luis Alberto. Adesso Tudor, come Sarri, si è detto disposto a lavorare con un gruppo più giovane.

Per questo il quotidiano rilancia due nomi, uno 'vecchio' e uno totalmente nuovo. Il primo, già sondato, è quello di Nicolò Cambiaghi, in prestito all'Empoli ma di proprietà dell'Atalanta. C'erano già stati contatti a gennaio e probabilmente ci saranno anche in futuro. Il secondo, invece, è quello di Maximilian Beier dell'Hoffeinhem: classe 2002, in questa stagione (la sua prima da titolare) ha messo a referto 13 gol in Bundesliga. Il suo prezzo però si sta alzando vertiginosamente, visto che è già arrivato a una valutazione di circa 20 milioni rispetto ai 12 richiesti ad agosto. Non si può perdere tempo: servono idee e tempestività.