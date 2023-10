Lazio-Atalanta, non è l’Olimpico di sempre: i numeri riflettono la crisi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il campionato si sta rivelando un incubo per la Lazio, che non riesce a superare la crisi e ingranare la marcia giusta. La sfida di oggi con l’Atalanta è un’altra occasione da non perdere per i biancocelesti, determinante per la stagione. L’andamento della squadra riflette anche quello della vendita dei tagliandi che, come riporta il Corriere dello Sport, è bloccata. Poco meno di ottomila è il dato dei biglietti venduti per oggi, l’entusiasmo delle prime giornate sembra essersi affievolito. Ma c’è dell’altro. Complice a un Olimpico più vuoto è anche la polita dei prezzi che non invoglia più di tanto. La contestazione palesata nelle sfide casalinghe ne è la prova. I prezzi non sono più tanto popolari: dai 40 euro per Curve e Distinti fino ai 60 della Tribuna Tevere, che diventano 85 in Tevere Top.

