Lazio, battesimo di fuoco per Tudor: "doppia" Juve e poi il derby

Nella giornata di ieri la Lega di Serie A ha reso ufficiali le date e gli orari in cui si giocheranno 31a, 32a e 33a giornata. Il derby della Capitale è stato fissato per il 6 aprile alle 18.00, solo quattro giorni dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juve del 2 aprile. La notizia sulla stracittadina ha fatto infuriare non poco i tifosi della Lazio, consapevoli che Tudor avrà un giorno in meno rispetto a De Rossi per preparare la partita.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio sapeva che la Coppa Italia non poteva essere giocata prima di martedì 2 aprile, poiché la Juve sarà impegnata il 30 marzo in campionato. La Roma ha chiesto di anticipare il derby a sabato per preparare la sfida d'Europa League contro il Milan e l'istanza è stata accettata. La Lazio non era convinta, ma sapeva che fosse inevitabile.

Un inizio col botto per Tudor che vede il suo calendario fitto di partite durissime: il 30 marzo ci sarà la Juve in campionato, bianconeri che poi ospiteranno il 2 aprile sempre i capitolini nell'andata di Coppa Italia. Il 6 marzo poi occhi e testa sul derby, una gara che nella città di Roma significa sempre qualcosa in più.