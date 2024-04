Lazio, Cribari: "Felipe Anderson vuole andare al Mondiale". E sulla società...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson lascerà la Lazio a fine stagione per tornare in Brasile, al Palmeiras. Ai taccuini de Il Corriere della Sera, l'ex difensore biancoceleste Emilson Cribari ha detto la sua sulla scelta dell'attaccante: "Se tornerà per avvicinarsi alla Nazionale brasiliana? Ne sono convinto. Qui ha più visibilità, penso che punti al Mondiale". Ha spiegato che in quest'ottica il Palmeiras gli dà anche più visibilità della Juventus. "Pure io tornai per la Nazionale, a me andò male", infatti Cribari spiega che non è semplice adattarsi al calcio brasiliano dopo anni Europa. "Ma Felipe non poteva fare scelta migliore".

Riguardo le difficoltà della Lazio di quest'anno dice: "I tanti impegni e le pressioni di Roma hanno un peso". La situazione gli sembra simile a quella vissuta nel 2007/08, quando la rosa era corta ed erano impegnati in campionato (dodicesimo posto in classifica) e in Champions. Sul ruolo della società, invece, Cribari si è espresso in questo modo: "Quando le cose vanno male, serve che presidente e dirigenti siano presenti". Per lui c'è bisogno di confrontarsi e i giocatori devono sentirsi considerati e apprezzati, soprattutto nelle difficoltà. "Amo la Lazio, ma quella sensazione l'ho avuta anch'io", ha concluso.