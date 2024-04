Lazio, Fabiani: "Nessuno ha chiesto la cessione. Il tempo delle vacche grasse è finito"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' arrivato il rinnovo di Zaccagni, punto fermo anche per Tudor, non quello di Felipe Anderson che ha scelto il Palmeiras. Resta da regolare in casa Lazio la situazione contratti. Come riporta Il Messaggero dovrebbe arrivare il prolungamento di Casale, in stile Patric. In programma anche un incontro con Immobile e Pedro, con cui bisognerà trovare un accordo pe per rompere l'opzione (scattata alla 25esima presenza) per un altro anno.

Solo una volta sistemate queste vicende, allora si potrà pensare al mercato in entrata. Lo assicura il direttore sportivo Angelo Fabiani. Queste le sue dichiarazioni riportate da Il Messaggero: "Come avete visto anche con Zaccagni, stiamo rispettando ogni impegno e non andiamo dietro a chiacchiere destituite di qualsivoglia fondamento né a gossip a pagamento. Nessuno dei calciatori mi ha chiesto ufficialmente di andare via, è cambiato il registro e il bene della società è al centro del progetto. Forse questo non piace all'esterno e qualcuno si sta agitando. Il tempo delle vacche grasse è finito".