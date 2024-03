Lazio, il futuro di Sarri è nelle sue mani: sul tavolo già due offerte

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Sarri è tutto nelle sue mani, lo ha messo in chiaro Lotito con la nota diramata ieri sera attraverso i canali ufficiali del club. Il presidente ha ribadito la totale fiducia al tecnico, allontanando così ogni pensiero relativo all’idea di un suo possibile addio e respingendo ogni insinuazione su chiamate a eventuali sostituti. Così se l’allenatore deciderà di lasciare la Capitale sarà solo e esclusivamente per volontà sua presentando le dimissioni a fine anno. Non sarà certo il club a cacciarlo: primo perché la stagione è ancora in corso con tanto di semifinale di Coppa Italia da disputare e secondo perché il patron non intende esonerarlo per pagargli poi un anno di contratto a vuoto.

Nel frattempo, scrive Il Messaggero, le offerte che saranno recapitate all’allenatore avranno un peso specifico. Sul tavolo ce ne sarebbero già due: una in Italia e l’altra dall’estero. La Fiorentina non lo ha mai chiamato, anche se l’idea di avvicinarsi a casa non gli dispiace. Per vie traverse, si è fatto sotto il Napoli con De Laurentiis. In questo caso potrebbe valutare un ritorno, pensando di aver lasciato a metà il percorso con i partenopei. Alla luce dei troppi incidenti avuti in biancoceleste, immaginava una risposta diversa dalla squadra, delle feroci critiche al suo gioco e della delusione del momento. Il toscano si aspettava anche più riconoscenza da parte dell'ambiente e qualche sforzo in più sul mercato.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE