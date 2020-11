IL TABELLINO di Crotone - Lazio 0-2

Serie A TIM 2020-2021 - 8ª giornata

Sabato 21 novembre 2020, ore 15:00

Stadio Ezio Scida di Crotone

CROTONE - LAZIO 0-2

Marcatore: 21' Immobile (L), 58' Correa (L)

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Cuomo; Rispoli (46' P. Pereira), Benali, Petriccione (68' Dragus), Vulic (79' Riviere), Reca; Messias, Simy.

A disp.: Festa, Crespi, Golemic, Djidji, Cigarini, Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Eduardo, Siligardi.

All.: Giovanni Stroppa.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (78' Hoedt), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo (46' Akpa Akpro), Leiva, Luis Alberto, Fares (46' Marusic); Correa (62' Caicedo), Immobile (74' A. Pereira).

A disp.: Furlanetto, G. Pereira, Anderson, Armini, Cataldi, Muriqi.

All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sez. di Macerati)

Assistenti: Passeri-Avalos

IV uomo: Pezzuto

V.A.R.: Guida

A.V.A.R.: Longo

NOTE. Ammoniti: 10' Rispoli (C), 25' Marrone (C), 26' Fares (L), 45'+1' Parolo (L), 56' Cuomo (C), 86' Leiva (L), 90' Luis Alberto (L)

Recuperi: 1' pt; 3' st.

