FORMELLO - Lazio, a Reggio Emilia senza Lazzari: Sarri ha scelto il sostituto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Probabilmente soltanto il cambio forzato. Hysaj a destra per lo squalificato Lazzari, Sarri per il resto non dovrebbe modificare la formazione scelta contro l’Empoli. Fino a 5 minuti dalla fine aveva reagito bene al ko di Lecce. Il dubbio maggiore è al centro della difesa, dove però Casale mantiene il vantaggio nei confronti di Patric: l’ex Verona ha saltato soltanto una seduta per un piccolo intervento a un dente, rimane in pole per affiancare Romagnoli. Sulla fascia sinistra il padrone è Marusic. A centrocampo e in attacco verso la conferma i due terzetti visti domenica scorsa: Luis Alberto, nonostante un piccolo fastidio accusato all'adduttore, è più avanti di Vecino e Basic che si tengono comunque pronti. Milinkovic e Cataldi non si toccano. Nel tridente offensivo Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Pedro verso una nuova panchina.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Fares, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Pedro, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.

Pubblicato il 14/01