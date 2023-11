FORMELLO - Lazio, doppia seduta: il Mago si riaggrega

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Doppia seduta prima della doppia giornata di riposo. Di mattina ci sono quasi più Primavera che calciatori della prima squadra: Sarri lavora senza i 4 nazionali (Provedel, Lazzari, Hysaj e Kamada), gli infortunati (Marusic, Vecino e Zaccagni) e i giocatori risparmiati per una delle due sgambate (Felipe Anderson, Castellanos, Pedro, Immobile), poi tornati regolrmente in gruppo nel pomeriggio.

Lo staff tecnico sta gestendo le condizioni della rosa durante la sosta, la preparazione effettiva alla trasferta di Salerno inizierà a metà della prossima settimana. All'Arechi sarà squalificato Luis Alberto, tornato oggi a lavorare in campo dopo aver lavorato in modo differenziato da mercoledì in poi. Lo spagnolo aveva accusato un affaticamento muscolare dopo la sfida di Champions con il Feyenoord, ma aveva stretto i denti per rispondere presente al derby.

Nessun problema, anzi, il Mago alle 15 si è riunito ai compagni partecipando anche alla partitella a campo ridotto. La ripresa è fissata per lunedì. Potrebbe tornare in anticipo Kamada, in gol con il Giappone contro la Birmania. Nuove valutazioni verranno fatte sui calciatori acciaccati: Marusic dovrebbe farcela contro la Salernitana, molti dubbi in più su Vecino (lieve lesione al gluteo) e Zaccagni (distorsione al collaterale del ginocchio destro). L'attaccante potrebbe rientrare con il Celtic, il centrocampista - qualora non ce la facesse per Salerno - tornerebbe con il Cagliari (è squalificato in Europa).

Pubblicato il 17/11