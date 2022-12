FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Sarri senza il Mago, Cataldi a riposo

Pubblicato alle ore 12.30

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Termina anche la seduta pomeridiana. Stessi assenti della prima sgambata, sono Luis Alberto e Cataldi. Ginocchio ancora gonfio, lo spagnolo. Il classe 1994 potrebbe rivedersi in gruppo domani mattina o molto più probabilmente il 2 gennaio, dopo le 24 ore di riposo concesse da Sarri.

FORMELLO - Per la Lazio l’ultima doppia fatica del 2022: allenamento di mattina e pomeriggio, poi domani (in mattinata) verrà chiuso l’anno solare con un’ulteriore sgambata. Sarri ha concesso soltanto l’1 gennaio come riposo. Da lunedì si toccherà quasi con mano la trasferta di Lecce. Oggi, nella prima seduta prevista da programma, non si sono visti in gruppo Luis Alberto e Cataldi. Il Mago non si è più allenato coi compagni dall’amichevole con l’Almería. Un versamento al ginocchio lo sta spingendo alla terapia e a al semplice lavoro in palestra. La sua candidatura per la prima partita ufficiale del 2023 è in netto calo: Sarri, salvo sorprese, ripartirà con Milinkovic e Vecino come mezzali titolari. Al centro si spera nella presenza di Cataldi, frenato negli ultimi giorni dalla lombalgia. Da vedere se riuscirà a riaggregarsi nel pomeriggio, le sue condizioni non preoccupavano particolarmente. Marcos Antonio in preallarme, ma l’idea del tecnico è di recuperare in fretta il suo regista di riferimento. A disposizione tutti gli effettivi degli altri reparti, alle 15 si proseguirà con le prove tattiche. Stamattina la rosa è stata divisa per reparti: difensori agli ordini di Sarri (con Provedel), centrocampisti e attaccanti (impegnati Maximiano e Adamonis, più il Primavera Coulibaly) insieme al vice Martusciello.

Pubblicato il 30/12