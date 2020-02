FORMELLO - Lazio, inizia lo studio dell'Inter. Luis Alberto a riposo

FORMELLO - Doveva essere giornata di doppia, ma Inzaghi dopo la seduta mattutina, ha deciso di annullare l'allenamento pomeridiano. Basta quello delle 11 per oggi al tecnico biancoceleste, che soddisfatto ha premiato i suoi ragazzi. La mattinata inizia con l’analisi-video dell’Inter e poi in campo per il primo vero allenamento. Squadra orfana di Lulic, l’uomo che più preoccupa: oggi effettuerà un intervento alla caviglia sinistra, salterà l’Inter, nelle prossime ore si capiranno meglio i tempi di recupero. Si è fermato nel recupero di campionato con il Verona. Fino a ieri camminava grazie all’utilizzo delle stampelle. Domenica Simone Inzaghi confermerà Jony dal primo minuto sulla fascia sinistra. I dubbi riguardano il compagno d’attacco di Immobile e il difensore da scegliere per il posto sul centrodestra. Caicedo e Correa si giocano la maglia offensiva: al momento il Panterone sembra in leggero vantaggio sul Tucu, sganciato nella ripresa con il Parma dopo dieci giorni ai box per un problema al polpaccio. Dietro, con il rientro dalla squalifica di Radu (così come Milinkovic), il ballottaggio è tra Luiz Felipe e Patric. Lo spagnolo stamattina era regolarmente in gruppo dopo il colpo alla caviglia rimediato ieri pomeriggio (lo aveva costretto a rientrare in anticipo negli spogliatoi). Riaggregati Parolo e Lukaku, mentre sul campo non si è visto Luis Alberto. La ripresa è fissata per domani.

Pubblicato il 12-02 alle 14.45