FORMELLO - Lazio, Marusic ok. A centrocampo un solo regista...

FORMELLO - Il giorno di riposo alle spalle, un'anomalia nei programmi settimanali di Sarri. Il tecnico ha ritrovato la rosa oggi pomeriggio, è iniziata la full immersion per la trasferta di Udine. Vecino si allena in gruppo, gli altri due registi no. Cataldi ci prova per la Cremonese, il recupero non è scontato. Il polpaccio destro colpito da Lukaku fa ancora male. Marcos Antonio, invece, è alle prese con i dolori alla caviglia sinistra. Aveva stretto i denti con il Lecce dopo il problema riportato con il Milan. Il recupero dell'uruguaiano, quindi, diventa una necessità assoluta: si piazzerà tra Milinkovic e Luis Alberto, al momento non ci sono altre scelte. L'ex Inter aveva rimediato una lesione al bicipite femorale con il Sassuolo, non è rientrato in tempo per venerdì scorso, questa settimana ha calibrato l'intensità delle sedute per rispondere presente alla Dacia Arena.

RIENTRO. Buone notizie sul fronte Marusic: il montenegrino è finalmente tornato a lavorare coi compagni, era a riposo dalla vigilia di Lazio-Lecce per un forte affaticamento muscolare. Valutazioni in corso per i terzini di domenica: il montenegrino non può essere al meglio (è stato risparmiato per la parte dedicata alla rapidità), Lazzari e Pellegrini sperano in una chance (Hysaj dovrebbe giocare) quanto Pedro nel tridente offensivo. Lo spagnolo ha dato segnali confortanti nell'ultima gara, sta provando a insidiare la maglia di Felipe Anderson o Zaccagni.

