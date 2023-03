FORMELLO - Lazio, Patric recupera. Torna Zaccagni, dubbi sui terzini

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Casale squalificato, Patric recuperato. Sarri tira un sospiro di sollievo almeno per lo spagnolo, ieri fermo per dei sintomi influenzali. Oggi ha svolto la rifinitura, sarà lui ad affiancare al centro della difrena Romagnoli, rientrato da pochi giorni dalla lesione muscolare alla coscia sinistra. Non proprio il modo migliore per presentarsi alla complicatissima sfida di Napoli. L’infermeria si è comunque svuotata, Sarri - tolto Casale - può scegliere dall’intera rosa. Sulle fasce in vantaggio Marusic a destra e Hysaj a sinistra, anche se il montenegrino ha saltato la partitella conclusiva dopo aver effettuato in gruppo le prove tattiche della vigilia. Lazzari spera in una chance, contro la Samp è tornato titolare in campionato a un mese e mezzo di distanza dall’ultima volta.

AVANTI TUTTA. A centrocampo si spera in un miglioramento delle condizioni di Milinkovic, debilitato la settimana scorsa dal virus intestinale. Il Sergente con Luis Alberto ai lati di Cataldi: questa la linea mediana chiamata all’impresa al Maradona. Davanti dovrebbe tornare dall’inizio Zaccagni: è entrato bene contro la Samp, l’ex Verona è in vantaggio su Pedro per chiudere il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Radu, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Romero, Pedro. All.: Sarri.