FORMELLO - Lazio, rifinitura per Latina: Kamada e Isaksen verso l'esordio

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Stessi assenti di ieri. Hysaj e Pedro continuano a essere gestiti, Sarri spera di ritrovarli in gruppo la prossima settimana. Marcos Antonio è ai box per una lesione muscolare alla coscia destra, va considerato out per il debutto di Lecce. A Formello è andata in scena la "rifinitura" in vista dell'amichevole di domani (ore 21) con il Latina, l'ultima prima dell'esordio in campionato in programma a Lecce. L'occasione buona per vedere in campo Isaksen e Kamada, gli ultimi due acquisti ufficializzati. Partiranno dalla panchina, troveranno spazio nella ripresa. Centrocampo e attacco sembrano scontati visti gli infortuni: Vecino, Cataldi e Luis Alberto in mediana, Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni davanti. Pedro è alle prese con un dolore alla caviglia sinistra. In difesa Lazzari e Marusic larghi, la coppia Casale-Romagnoli al centro. Hysaj è alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille.

Pubblicato il 12/08