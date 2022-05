FORMELLO - Lazio, Sarri col dubbio a centrocampo. Cabral non si allena

Pubblicato il 5/05

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Out Pedro, assente anche Cabral. Neanche il capoverdiano ha svolto la seduta odierna, manca solo la rifinitura, domani si vedrà se sarà inserito nella lista dei convocati. Non che Sarri l’abbia utilizzato con continuità, anzi, la maggior parte delle volte non l’ha impiegato nemmeno a gara in corso. Il tecnico va avanti con gli stessi tre davanti e con alle spalle i due baby Moro e Romero, con il primo che sabato potrebbe anche essere convocato dalla Primavera nei quarti di ritorno dei playoff promozione. Naturalmente spetta a Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni trascinare la Lazio contro la Samp e nelle successive due giornate.

COUNTDOWN. Pedro spera di recuperare in tempo per la trasferta con la Juve di lunedì 16 maggio. É ancora alle prese con i problemi al polpaccio. I dubbi maggiori sono negli altri due reparti. A centrocampo Luis Alberto si riprenderà il posto a discapito di Basic, in regia il ballottaggio è tra Leiva e Cataldi, scelto contro lo Spezia. Stavolta potrebbe tornare il brasiliano dall’inizio. In difesa Patric e Luiz Felipe si giocano la maglia al fianco di Acerbi, sempre in gruppo da martedì in poi.