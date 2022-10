FORMELLO - Lazio, Sarri medita la rivincita: Luis Alberto in gruppo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Verso il Mitdjylland, per ribadire la prestazione esaltante di Bergamo anche in Europa League, vendicando la batosta dell’andata. Sarri di nuovo senza Immobile, è l’unico assente (oltre al giovane Bertini) della seduta pomeridiana. Tutti gli altri a disposizione, compreso Luis Alberto, condizionato nell’ultima settimana da una botta al fianco. Ieri lo spagnolo è rimasto a riposo a differenza dei calciatori non impiegati contro l’Atalanta. Bagarre a centrocampo, Sarri deve scegliere chi impiegare per un match così delicato, c’è la qualificazione in ballo. Difficile rinunciare a Milinkovic come avvenuto nel primo round coi danesi. Davanti potrebbe essere riproposto lo stesso tridente con Pedro e Zaccagni ai lati di Felipe Anderson falso nueve. Anche Cancellieri spera, la prova superlativa di domenica rimette in vantaggio il tridente leggero rispetto alle altre soluzioni. Dietro mancherà per squalifica Lazzari, sulle fasce toccherà a Hysaj e Marusic. In mezzo in pole la coppia formata da Gila e Patric.

Pubblicato il 25.10