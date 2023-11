Lazio, le condizioni di Romagnoli: il comunicato della società

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è stato convocato Alessio Romagnoli per la partita di oggi pomeriggio tra la Salernitana e la Lazio. Il centrale biancoceleste, fermatosi nel corso della settimana per un problema muscolare, oggi è stato sottoposto a dei controlli medici in Paideia che, come si legge nella nota ufficiale del club, hanno evidenziato una lesione distrattiva nel polpaccio destro:

"Alessio Romagnoli è stato sottoposto presso la clinica Paideia ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva a carico del polpaccio destro".