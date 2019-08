Lazio, Luis Alberto torna a brillare: rinnovo e Champions per riscrivere la storia

È tornata a brillare la stella di Luis Alberto. Lo spagnolo la scorsa stagione si era acceso solo ad intermittenza, non riuscendo a ripetere le prestazioni dell'annata 2017/2018, complice qualche infortunio di troppo e lo spostamento di posizione a favore di Correa. Quest'anno però, la storia sembra essere cambiata. Luis Alberto ha preso consapevolezza di poter essere ancora il faro della Lazio in mezzo al campo, nonostante il nuovo ruolo lo arretri di qualche metro. Meno incisivo sotto porta, questo si, ma a lui licenza di inventare e inserirsi all'occorrenza. Ad Auronzo lo spagnolo ha mostrato di sentirsi di nuovo al centro del progetto, si è messo a completa disposizione allontanando le voci di mercato che lo volevano a Siviglia. Il legame con la città andalusa è forte, ma Luis Alberto punta a scrivere la sua storia ancora alla Lazio, la società che lo ha rivitalizzato e permesso di imporsi. Le cinque reti nelle amichevoli estive sono un segnale importante. Il rinnovo di contratto che il club ha in serbo per lui (per ora la scadenza è fissata per il 2022), riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, potrebbe essere un ulteriore stimolo, se ce ne sia ancora bisogno. L'obiettivo quello di trascinare la Lazio in Champions, un traguardo solo sfiorato ma ancora non raggiunto. Molto potrebbe passare dai suoi piedi.

