Calciomercato Lazio, occhio agli esuberi e all'attacco: tutte le news

Continua a lavorare sul calciomercato, la Lazio. In queste ultime ore, il club biancoceleste si è mosso soprattutto per quanto riguarda gli esuberi. C'è la questione Wallace da risolvere: sul difensore brasiliano c'è forte il Wolverhampton. L'unico intoppo è di ordine burocratico, e risiede nello status di extraxcomunitario del classe '94. Anche per questo, la società britannica ha sondato il profilo di Rugani (che ha già fatto intendere di non apprezzare granché questa meta). La prima scelta resta il centrale biancoceleste. Sulla trattativa lavora Jorge Mendes, il super procuratore che, dopo l'affare Bruno Jordao e Pedro Neto, prova a portare anche Wallace in Premier League. Da risolvere, poi, la situazione di Riza Durmisi. La Lazio continua a giocare su più tavoli: ci sono colloqui aperti con Brøndby e Marsiglia, ma su di lui è forte soprattutto il Besiktas. I turchi hanno offerto 2,5 milioni, c'è distanza con la richiesta della Lazio ma il dialogo è aperto e si lavora a un'intesa. In ogni caso, anche il Fenerbahce pensa all'esterno. Tra gli esuberi, sono da piazzare anche Minala (piace molto in B), Djavan Anderson (potrebbe tornare alla Salernitana) e Tiago Casasola (piace a Parma, Verona, Deportivo La Coruna e Rayo Vallecano e Juve Stabia). La Lazio prova a trovare una meta anche per Vargic, Kishna e Tounkara: i loro contratti scadranno il prossimo giugno. E' stato invece ufficializzato il trasferimento di Baxevanos al Panionios.

CENTROCAMPO E ATTACCO - Non tramonta il desiderio di Inzaghi di procurarsi anche un altro attaccante, a prescindere dalla (probabile) permanenza di Caicedo. Nel pomeriggio, ha parlato il ds della Spal, commentando anche la situazione di Andrea Petagna, affiancato alla Lazio in questa sessione di mercato: "Non vogliamo venderlo, ma il mercato è imprevedibile". Ergo: con l'offerta giusta, tutto può succedere. In ogni caso, in cima alla lista dei desideri del tecnico piacentino c'è Llorente, peccato che il suo ingaggio stellare complichi di non poco il trasferimento. Per il momento, nulla di concreto per Bas Dost, né per Simeone, profili apprezzati dai laziali. Il Cholito piace molto, il rapporto con la Fiorentina è buono, specialmente dopo il trasferimento di Milan Badelj. In più, la meta biancoceleste sembra gradita. Non è detto, però, che la Lazio reputi opportuno spendere dieci milioni per lui. A proposito di Badelj: nelle ultime ore è sbucato un nome nuovo per il centrocampo. Si tratta di Sander Berge, la sua candidatura si aggiunge a quella di Fofana e Szoboszlai. Su di lui, c'era anche la Fiorentina. L'arrivo del centrocampista croato potrebbe convincerla a mollare la presa.