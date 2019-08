Calciomercato Lazio, corsa contro il tempo per Wallace al Wolverhampton: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Poco più di 48 ore alla chiusura del mercato in Premier League e i club sono al lavoro per chiudere le ultime operazioni. Tra questi c'è anche il Wolverhampton che continua a fare la spesa in casa Lazio. Gli inglesi, dopo gli arrivi di Pedro Neto e Bruno Jordao, stanno provando a portare nel Regno Unito anche Fortuna Wallace. Dietro l'operazione c'è Jorge Mendes, il super agente portoghese, che sta provando a sistemare tutti i propri assistiti. Il procuratore dovrà fare gli straordinari rispetto all'affare per i due giovani portoghesi. Come anticipato ieri, le difficoltà nascono dal sto status di extracomunitario. La Premier League è rigida sull'acquisto di calciatori extraeuropei che non rispettano alcuni parametri (presenze in nazionale, ndr).

I DETTAGLI - Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, per lui serve un permesso speciale dalla Football Association, perché non presenta un curriculum in nazionale sufficiente per superare i limiti sui giocatori extracomunitari acquistabili in Premier League. Si sta lavorando da giorni per riuscire a sbloccare tutto. Il Wolverhampton è la prima scelta del calciatore e anche della Lazio che dovrebbe incassare circa 6 milioni che eviterebbero la minusvalenza (è stato pagato 8 nel 2016, ma in 3 anni il costo del cartellino si è ridotto per via dell'ammortamento). Mancano poco più di 48 ore per trovare una soluzione altrimenti toccherà ancora a Mendes trovare un'altra sistemazione per il brasiliano che ieri ha lasciato Marienfeld per un problema fisico, ma che è sempre più vicino a dire addio alla Lazio.

