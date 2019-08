Calciomercato Lazio: Minala & co., Tare al lavoro per piazzare gli esuberi

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è concentrata al momento sul mercato in uscita. Dopo la cessione di Badelj alla Fiorentina, si lavora per trovare una sistemazione a Durmisi e Wallace. Dopo di loro toccherà al lungo elenco di esuberi che si stanno allenando in questi giorni a Formello. Fuori dal progetto tecnico-tattico di Inzaghi, i giocatori faticano nel centro sportivo biancoceleste e sperano di avere un'occasione altrove. Minala, Casasola e Djavan Anderson sono arrivati alla Lazio dopo l'esperienza alla Salernitana. Con situazioni diverse, tutti e tre sono destinati a partire. L'ex Primavera piace a molti club di B, mentre l'olandese di origini giamaicane potrebbe tornare in prestito in Campania. Diverso il discorso per l'argentino che era tornato a vestire la maglia granata prima che un acceso confronto con Ventura e la dirigenza facesse saltare il banco. Il laterale, che piace a Parma, Verona, Deportivo La Coruna e Rayo Vallecano, è finito nel radar della Juve Stabia. Il club di Castellammare di Stabia potrebbe accogliere il quarto calciatore di proprietà biancoceleste dopo Germoni, Rossi e Di Gennaro. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, andranno a scadenza il prossimo 30 giugno, invece, Vargic, Kishna e Tounkara. Il portiere ha trascorso l’ultima stagione a Cipro, vestendo la maglia dell’Anorthosis Famagosta (10 presenze). È andata addirittura peggio all’ex Ajax, girato all’ADO Den Haag, senza mai scendere in campo a causa di un grave infortunio. Doppio prestito invece per l’attaccante spagnolo di origini senegalesi (6 mesi allo Schaffhausen e 6 allo Zemplín Michalovce). Il loro contratto non dovrebbe essere rinnovato e tra un anno non saranno più un ‘problema' della Lazio. Il club, tuttavia, spera di riuscire a trovare una soluzione per loro con dodici mesi di anticipo.

CALCIOMERCATO LAZIO, TOUNKARA SUL PROPRIO FUTURO

CALCIOMERCATO LAZIO, SUPER CLAUSOLA PER CORREA

TORNA ALLA HOMEPAGE