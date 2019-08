Calciomercato Lazio, si lavora per la cessione di Durmisi: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è al lavoro per trovare una sistemazione a Riza Durmisi. Il terzino danese è chiuso a sinistra da Lulic, Jony e Lukaku e difficilmente troverebbe spazio in biancoceleste. Nonostante la voglia di prendersi una rivincita dopo un anno negativo, l'ex Betis starebbe valutando una nuova sistemazione. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il suo agente sta cercando una sistemazione al calciatore. La Lazio, che lo scorso anno ha speso 7.5 per portarlo in Italia, vorrebbe recuperare almeno 4 milioni. Da settimane ci sono dialoghi aperti con Brøndby e Marsiglia, ma negli ultimi giorni potrebbe essere in Turchia il futuro del calciatore. I contatti con il Besiktas si sono intensificati con le aquile nere che hanno offerto 2,5 milioni. C'è ancora distanza tra domanda e offerta, ma le parti sono al lavoro per cercare un'intesa. Sullo sfondo c'è anche il Fenerbahce, spettatore interessato dell'affare, che potrebbe inserirsi nell'operazione e assicurarsi il danese. I prossimi giorni saranno fondamentali, ma il futuro potrebbe essere in Super Lig.

