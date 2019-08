Calciomercato Lazio, Tounkara: "Futuro? Non so dove giocherò"

CALCIOMERCATO LAZIO - Mamadou Tounkara si sta allenando in questi giorni a Formello. Mentre la squadra di Inzaghi fatica a Marienfeld, i giocatori fuori dal progetto tecnico si preparano a parte nel centro sportivo biancoceleste. L'attaccante senegalese lavora sotto il sole della Capitale e aspetta un segnale dalla società per conoscere il proprio destino. La dirigenza delle aquile è al lavoro per trovare una soluzione a lui e agli altri esuberi. L'ex attaccante della Primavera in serata si è concesso su Instagram alle domande dei proprio follower. Più di qualcuno ha chiesto a Mamadou dove giocherà la prossima stagione. Il ragazzo di Blanes ha risposto: "Non lo so ancora". Il calciatore ha ricevuto i sondaggi di Livorno, Sambenedettese e Catania, ma per il momento non sono arrivate offerte ufficiali per lui. C'è tempo fino al 2 settembre per trovare una sistemazione.

