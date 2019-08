Calciomercato Lazio, da Badelj a Caicedo: il meglio della giornata

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio saluta Milan Badelj. Il centrocampista è ufficialmente un calciatore della Fiorentina e oggi è stato presentato dal club viola. Il croato si è preso la responsabilità di una stagione con più bassi che alti, mentre Pradè ha ringraziato Lotito e Tare per la buona riuscita dell'operazione. La società biancoceleste non sembra intenzionata a sostituire il vicecampione del mondo. Cataldi sarà il nuovo vice Leiva, mentre si spera nell'esplosione di Andrè Anderson e nella rivitalizzazione di Valon Berisha.

MILINKOVIC - Nessuna novità sul fronte Milinkovic Savic - United. La chiusura del calciomercato in Premier fissata per giovedì rende l'operazione di difficile attuazione. Il famoso e tanto invocato effetto domino dei centrocampisti in Europa potrebbe andare in porto, ma senza coinvolgere il serbo. Bisognerà aspettare meno di 72 ore e poi si svelerà l'arcano. A quel punto rimarrebbero solo le ipotesi Real Madrid e Psg, al momento più remote. La Lazio punterebbe quindi al rinnovo con adeguamento per ricompensare il calciatore che intanto si comporta da leader nel ritiro di Marienfeld.

WALLACE - Fortuna Wallace ha lasciato il ritiro di Marienfeld per un problema alla schiena. In serata si è sottoposto a una risonanza in Paideia, ma il suo futuro resta in bilico. Dopo i sondaggi di Besiktas, Monaco e Benfica, sembra il Wolverhampton la squadra più vicina ad assicurarsi il brasiliano. Ci sono da risolvere, però, problemi burocratici dovute alle rigide regole inglesi per il tesseramento dei calciatori extraeuropei. I due club, poi, devono raggiungere l'accordo definitivo e sono al lavoro per arrivare alla stretta di mano finale. Anche in questo caso mancano meno di tre giorni e bisognerà accelerare le pratiche.

GLI ALTRI AFFARI - Nuova pretendente per Felipe Caicedo che arriva direttamente dall'Europa. L'ex Espanyol tratta il rinnovo con la Lazio, ma piace al Paok Salonicco. Dopo Cina, Emirati Arabi, Leeds e Boca Juniors tocca ai greci bussare per la punta ecuadoriana. Inzaghi spinge per la conferma e la società capitolina non accetterebbe offerte sotto i sette milioni di euro. Se ne riparlerà nei prossimi giorni, soprattutto in caso di mancato accordo per il rinnovo. Per l'attacco si monitora sempre Giovanni Simeone, inseguito anche dal Cagliari che ha presentato un'offerta. Dall'Austria, intanto, rimbalza la candidatura di Mert Muldur per la difesa. Il classe '99 del Rapid Vienna sarebbe seguito dai biancocelesti e dal Sassuolo. Resta in bilico, infine, il futuro di Riza Durmisi. Il calciatore è seguito da Besiktas, Fenerbahce e Marsiglia, ma non sono escluse ulteriori sorprese.

