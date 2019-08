Calciomercato Lazio, dall'Ecuador: il Paok vuole Caicedo

Rimane ancora in bilico il futuro di Felipe Caicedo alla Lazio. Il calciatore, il cui contratto scade nel 2020, ha suscitato l'interesse di diversi club, ma Inzaghi avrebbe espresso a più ripetute la sua voglia di trattenerlo a Roma. Il club biancoceleste è disposto ad accontentarlo, a patto che Caicedo rinnovi il suo contratto evitando il rischio di una cessione a parametro zero la prossima stagione. Stando a quanto riporta il portale futbolecuador.com, dopo aver detto "no" al Boca Juniors, sull'ex Espanyol sarebbe piombato anche il Paok Salonicco. Il club greco vuole rinforzare il reparto offensivo e avrebbe individuato in lui il profilo giusto. La Lazio valuterà solamente offerte superiori ai 7 milioni di euro.



