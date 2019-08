RITIRO LAZIO GIORNO 3 - Squadra in campo, ancora assente Lulic

AGGIORNAMENTO ORE 10.05 - Inizia la seduta vera e propria. Si lavora dal punto di vista atletico. Elastici (esercizi sulla forza) e solito allenamento propriocettivo. Squadra divisa in tre blocchi. Assenti ancora Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Wallace. Non si vede ancora in campo Senad Lulic. Tra i mancanti all’appello c’è anche Strakosha. Il portiere ieri si è allenato regolarmente, per lui probabilmente fisioterapia e un po' di palestra.

MARIENFELD - La Lazio torna in campo. Il secondo giorno prevede doppia seduta di allenamento, alle ore 10 e alle 17. Inzaghi ieri, apparso molto carico, vuole tenere alta la concentrazione. Ora si entra nella fase più importante, all'inizio della stagione manca sempre meno. Classico riscaldamento tra esercizi blandi in campo e palestra.

