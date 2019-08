Calciomercato Lazio, per Milinkovic ipotesi rinnovo in caso di permanenza

Non accenna a sbloccarsi la questione Milinkovic-Savic, mentre i giorni scorrono e per le pretendenti inglesi c'è sempre meno tempo per gettarsi all'assalto del gioiello della Lazio. L'8 agosto infatti suonerà il gong finale per il mercato in Premier League e da Manchester United e Tottenham non arrivano segnali decisi, così come dal Paris Saint Germain. Ecco perché, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, a questo punto si profilano due strade: la prima da percorrere in caso di partenza di Milinkovic, la seconda in caso di permanenza. Qualora il serbo dovesse salutare, Tare ha già in mente il profilo per sostituirlo, un giocatore con caratteristiche simili a lui. Seguito già da tempo Szoboszlai, è anche possibile l'esistenza di un mister X, costante nel mercato della Lazio. L'alternativa, qualora invece MIlinkovic dovesse rimanere, è quella di un ulteriore adeguamento economico rispetto al rinnovo firmato un anno fa, circostanza che lo farebbe diventare il giocatore biancoceleste più pagato. Oltre a salire ad un ingaggio di più alto dei 3 milioni di euro attualmente percepiti, per il serbo potrebbe concretizzarsi anche l'ipotesi di un rinnovo annuale del contratto, che scadrà nel 2023. La chiusura del calciomercato italiano è ancora lontana, fissata ad inizio settembre, le strade sono ancora tutte aperte anche se le pretendenti potrebbero assottigliarsi.

