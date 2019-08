Calciomercato Lazio, Durmisi e Wallace in uscita: le possibili destinazioni

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo la partenza di Milan Badelj, la Lazio è al lavoro per trovare una sistemazione a Riza Durmisi e Fortuna Wallace. Il danese e il brasiliano sono indietro nelle gerarchie di Inzaghi e sono destinati a lasciare i biancocelesti. Come sottolinea un articolo dell'edizione odierna de Il Messaggero, l'esterno è sempre conteso fra Marsiglia, Besiktas e Fenerbahce. La priorità era per il cub francese, ma negli ultimi giorni l'ex Betis avrebbe aperto anche per il trasferimento in Turchia. Nei prossimi giorni una delle piste potrebbe scaldarsi. Il centrale, invece, è stato proposto a Wolverhampton, Benfica, Valencia e Monaco. Wallace sembrava vicinissimo agli inglesi, ma la chiusura anticipata del mercato in Premier e le severissime leggi britanniche sui calciatori extraeuropei hanno raffreddato l'ipotesi. Jorge Mendes, procuratore del calciatore, è al lavoro per arrivare a una fumata bianca. Anche per lui sono attese novità nei prossimi giorni.

IL CENTROCAMPO SENZA BADELJ: COME CAMBIA

PRIMAVERA, IN PROVA IL GIGANTE BAIC

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE