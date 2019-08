DIRETTA - Calciomercato Lazio, attesa per l'ufficialità di Badelj a Firenze

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 - In uscita, il Wolverhampton spinge per Wallace (clicca qui per leggere la news). Mentre per Badelj si aspetta solo l'ufficialità: il suo agente è già a Firenze (clicca qui per leggere la news).

CALCIOMERCATO LAZIO - A tenere banco in casa Lazio sul fronte calciomercato in questi giorni sono soprattutto le situazioni in uscita, con qualcosa che comincia a muoversi a centrocampo. Si attende solo l'ufficialità per il ritorno di Badelj alla Fiorentina, il giocatore ha lasciato ieri il ritiro di Marienfeld e sosterrà le visite mediche entro domani. Cercano ancora una sistemazione Durmisi e Wallace, ormai lontani dalle vette delle gerarchie biancocelesti: sull'esterno danese c'è l'interesse di Marsilia, Besiktas e Fenerbahce, sul difensore brasiliano quello di Wolverhampton, Benfica, Valencia e Monaco. Per Milinkovic ancora tutto fermo, tanto che prende quota una possibilità di rinnovo e adeguamento in caso di permanenza. Nel frattempo il sostituto designato Yazici è ormai vicinissimo al Lille, a giorni dovrebbe sostenere le visite mediche con il club francese. Tra le possibilità di entrata c'era anche Simeone, che ora però sarebbe stato chiesto in prestito dal Cagliari. Novità infine sul fronte Primavera: in prova il classe 2002 Mihajlo Baic, attaccante della Stella Rossa che si è già fatto notare in amichevole contro lo Sporting Club Trestina segnando il gol vittoria.

LE REAZIONI DEI TIFOSI AL TRASFERIMENTO DI BADELJ ALLA FIORENTINA

SECONDO GIORNO DI ALLENAMENTO A MARIENFELD

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE