Calciomercato Lazio, il Cagliari su Simeone: ecco l'offerta

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio sarebbe alla ricerca di una terza punta. Oltre a Immobile e Caicedo, che sta ancora trattando il rinnovo, Inzaghi gradirebbe avere in organico un terzo attaccante con caratteristiche diverse. Oltre a Fernando Lllorente, l'altro nome emerso il queste settimane è quello di Giovanni Simeone. Il figlio del Cholo è in uscita dalla Fiorentina e sarebbe stato proposto anche alle aquile. Al momento nulla più di un sondaggio e la sua candidatura potrebbe riaffiorare più avanti nel calciomercato. L'argentino, però, piace a molti club. Dopo il sondaggio del Sassuolo, sarebbe il Cagliari il club che si sarebbe mosso più seriamente per il numero nove dei toscani. Secondo l'edizione odierna de La Nazione, i sardi avrebbero chiesto ufficialmente in giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto da esercitare nell'estate del 2020. Il club gigliato ci starebbe pensando perché spera che il sudamericano, dopo una stagione con più ombre che luci, possa ritrovarsi in Sardegna. Nelle prossime ore è attesa una risposta ufficiale della Fiorentina.

