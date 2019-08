Calciomercato Lazio: in Austria spunta un nome nuovo per la difesa

L'ultima indiscrezione di calciomercato arriva dall'Austria: secondo i media locali, nel mirino della Lazio (e non solo) ci sarebbe finito Mert Muldur. Difensore classe '99 con la doppia cittadinanza (turca e austriaca), milita nel Rapid Vienna. Il suo contratto scadrà a giugno 2021. Si tratta di un profilo versatile: è un terzino destro, ma è stato impiegato anche a sinistra e in qualità di centrale. Secondo i cronisti austriaci, nell'ultima partita contro il St. Pölten - in cui, tra l'altro, il difensore è riuscito anche a segnare un gol -, in tribuna sarebbero stati presenti anche degli osservatori di Serie A. Il giocatore sarebbe particolarmente apprezzato anche dal Sassuolo, oltre che dalla Lazio.

