Calciomercato Lazio, Badelj torna in viola: ecco le cifre

Ci siamo, accordo chiuso nella mattinata, poco dopo le 12. Ve lo avevamo anticipato ieri, Milan Badelj torna a Firenze, lascia la Lazio dopo un anno fatto di alti (pochi) e bassi (di più). Colpa di una preparazione mai fatta causa Mondiale, di alcuni infortuni che ne hanno condizionato il rendimento e probabilmente di un sistema di gioco che non si adattava alle sue caratteristiche. Lazio e Fiorentina hanno definito l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto: cifre che si aggirano intorno ai 5 milioni totali. Un milione per il prestito, il resto per il diritto di riscatto che la Viola ha garantito eserciterà al termine della stagione. Del resto Badelj spingeva fortemente per tornare a casa, quando si è aperta la possibilità di riabbracciare la Fiorentina ha chiesto alla società di essere liberato, Lotito e Tare hanno deciso di accontentarlo. Inzaghi ha provato a trattenerlo, ma non c'è stato nulla da fare. Nelle prossime ore il centrocampista lascerà il ritiro di Marienfeld ed entro martedì potrebbe sostenere le visite mediche con la sua nuova-vecchia squadra.

Pubblicato il 04/08 alle ore 12:20

