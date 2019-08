Calciomercato Lazio, Badelj torna alla Fiorentina: i dettagli dell'affare

È fatta: Milan Badelj torna alla Fiorentina. Tra domani e lunedì il croato lascerà la Lazio e il ritiro di Marienfeld per fare ritorno a "casa". Il vice-campione del mondo si muoverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni e, per la chiusura dell'operazione, è stato decisivo un piccolo passo indietro del club biancoceleste che avrebbe preferito partisse con obbligo di opzione. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le due società per la fumata bianca definitiva e le firme sul contratto. La Lazio dovrebbe incassare dall'affare circa un milione di euro per il prestito oneroso. Badelj andrà a guadagnare circa 2 milioni di euro a stagione, un ingaggio molto vicino a quello percepito in questa stagione a Roma. È stato proprio il croato a spingere fortemente per tornare a Firenze, rifiutando qualsiasi altra destinazione che non fosse la sua ex squadra. Nei giorni scorsi ha parlato molto con Inzaghi. Il mister ha provato a trattenerlo, spiegandogli l'importanza del suo ruolo nel progetto della Lazio che verrà. Ma il richiamo di casa è stato troppo forte. L'avventura di Badelj in biancoceleste è ormai ai titoli di coda, Montella e la Fiorentina lo aspettano.

Pubblicato il 3/08 alle 20:25