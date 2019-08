Paderborn - Lazio, Cataldi: "Voglio sottolineare l'atteggiamento. Continuiamo così"

PADERBORN - LAZIO - Vince ancora la Lazio in questo pre-campionato. Contro il Paderborn arriva la settima vittoria su 7 match disputati da un mese circa a questa parte. Al termine della gara giocata a meno di 24 ore di distanza da quella di ieri contro il Bournemouth, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Danilo Cataldi, autore del secondo gol della Lazio su calcio di punizione indiretta all'interno dell'area: "Non capita tutti i giorni di vedere una punizione a due in area: fortunatamente è andata bene. I primi 10-15 minuti eravamo parecchio imbambolati. Abbiamo viaggiato molto, c'era stanchezza. Dopo il gol però ci siamo sciolti. Alla fine è stata una buona prova contro una squadra che gioca bene. Partita più tattica rispetto a ieri. Come stiamo fisicamente? Siamo a buon punto, dobbiamo continuare a lavorare per farci trovare pronti per le prime partite di campionato che saranno molto impegnative. C'è consapevolezza di avere una squadra forte per fare bene in tutte le competizioni. Abbiamo una rosa importante e fisicamente stiamo lavorando bene. Anche ieri sono stato molto sorpreso: abbiamo tenuto bene il campo quando invece mi sarei aspettato un calo. E difficile gestire i carichi di allenamento e poi affrontare partite come questa. Sono sincero: è complicato, in questa fase di pre-campionato si lavora tanto in allenamento e con carichi molto alti. Però se devo rimarcare una cosa, non bisogna mai sbagliare l'atteggiamento, e in queste due partite ho visto l'atteggiamento giusto".

I NUOVI - "Sicuramente devono ancora abituarsi al nostro modo di giocare, come affrontiamo le partite. Sono ragazzi di qualità. André Anderson ha fatto una buona partita. Stiamo parlando di un ragazzo giovane con già una buona esperienza in un campionato importante come la Serie B. I nuovi ci daranno una grande mano".

Al termine della gara, Danilo Cataldi è intervenuto anche in zona mista e ai nostri microfoni: "Siamo in un buono stato di forma. Ci siamo confrontati con due squadre di massima serie dei rispettivi campionati, due partite complicate e ravvicinate. Dobbiamo continuare a lavorare così per farci trovare pronti per l'inizio del campionato. I giovani? Provo a dargli consigli, ora ho un po' più d'esperienza e ai ragazzi nuovi cerco di far capire il modo in cui si gioca e in cui la piazza vive la stagione e determinate partite. Gli faccio capire cosa è importante fare e soprattutto non sbagliare, spero di esserne in grado. Ora ho raggiunto una maturità di cui sono contento. Stare in una società di questo livello e giocare con continuità è difficile. Io mi metto a disposizione della squadra e cerco di dare il meglio".

