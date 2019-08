RIVIVI LA DIRETTA - Paderborn - Lazio 2-4, settima vittoria per i biancocelesti

Amichevole pre-season 2019-2020

Sabato 3 agosto 2019, ore 16:00

Benteler Arena, Paderborn

Padeborn-Lazio 2-4 (19' Caicedo, 34' Cataldi, 41' aut. Jans, 68' Antwi-Adjei, 88' Souza, 89' Lulic)



Le formazioni ufficiali

PADERBORN 07 (4-4-2): Huth; Jans (85' Bilogrevic), Hünemeier (85' Rumpf), Strohdiek (59' Schwede), Holtmann (59' Kapic); Pröger (46' Souza), Vasiliadis (85' Dorfler), Gjasula (59' Kilian), Antwi-Adjei (71' Ritter); Shelton, Mamba (46' Zolinski). A disp.: Ratajczak, Brüggemeier, Hilbner. All.: Steffen Baumgart.

LAZIO (3-5-2): Strakosha (69' Guerrieri); Vavro (69' Radu), Acerbi (69' Parolo), Bastos (69' Lazzari); Patric, Milinkovic (81' Berisha), Cataldi (69' Badelj), Andrè Anderson (69' Luis Alberto), Jony (69' Lulic); Adekanye (69' Correa), Caicedo (69' Immobile). A disp.: Alia, Wallace. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Sven Watsdritzki.

Ass.: Hüwe-Holz.



FINE SECONDO TEMPO



90' - Finisce qui la gara fra Paderborn e Lazio. Settima vittoria consecutiva per i biancocelesti in questo pre-stagione.



89' - Gooooooooooolllllll. Lazio che rimette subito le cose in chiaro. Cross di Lazzari, tacco al volo di Correa e piattone al volo che si infila nell'angolino di Lulic.

88' - Gol del Paderborn: Souza sterza in area superando Parolo, poi col sinistro trafigge Strakosha.



86' - Occasione Lazio con Immobile, che si inserisce bene poi perde il tempo per calciare e si fa anticipare da Kilian.



85' - Altri due cambi per il Paderborn: dentro Rumpf e Bilogrevic



81' - Altro cambio per la Lazio. Fuori Milinkovic e dentro Berisha, che torna in campo dopo l'infortunio. Dieci minuti per lui.



79' - Azione bellissima della Lazio. Luis Alberto serve Correa che accelera e poi con un filtrante invola Lazzari verso la porta. Respinta di Huth prima che l'assistente alzi la bandierina.



77' - Zolinski vince un rimpallo con Badelj, poi si sposta il pallone sul destro calciando ad incrociare. Pallone di poco a lato.



74' - Difesa ridisegnata con Patric, Parolo centrale e Radu.



71' - Cambia ancora il Paderborn: fuori l'autore del gol Antwi-Adjei e dentro Ritter.



69' - Sfilza di cambi per la Lazio che ne cambia 9 su 11. Rimangono in campo solo Milinkovic e Patric.

68' - Accorcia le distanze il Paderborn. Antwi-Adjei passa alle spalle dei difensori biancocelesti poi incrocia davanti a Strakosha, che devia ma non può evitare che il pallone caramboli in rete.



64' - Azione veloce del Paderborn: Shelton riesce a servire Zolinski che calcia a giro di prima intenzione ma non trova lo specchio.



62' - Lazio che gestisce il vantaggio in questo momento, concedendo qualcosa agli avversari.



59' - Triplice cambio per il Paderborn: dentro Schwede, Kapic e Kilian al posto di Strohdiek, Holtmann e Gjasula.



54' - Scambio fra Zolinski e Souza, il tiro di quest'ultimo finisce però alto.



51' - Paderborn vicinissimo al 3-1, doppia occasione per Shelton che prima colpisce la traversa, poi da due passi si fa respingere il tiro da Strakosha.



46' - Comincia la seconda frazione. Nessun cambio per la Lazio. Nel Paderborn dentro Zolinski e Souza, fuori Mamba e Proger.



INIZIO SECONDO TEMPO



FINE PRIMO TEMPO



45'+1 - Termina qui la prima frazione di gioco. Lazio che conduce per 3-0.

45'+1 - Ci prova con un colpo di testa Shelton, Strakosha blocca.



45' - Un minuto di recupero concesso dall'arbitro.



41' - Gooooooooooooolllllllll!!! Sventagliata di Milinkovic a cercare Adekanye, Jans anticipa di testa l'attaccante biancoceleste al limite dell'area ma anche il suo portiere Huth, spedendo il pallone nella sua rete.



40' - Lazio adesso in pieno controllo della gara, il Paderborn sembra aver accusato la seconda rete laziale.



39' - Andrè Anderson ferma la ripartenza del Paderborn con un fallo in ritardo. Si avvicina minaccioso l'arbitro che però lo richiama soltanto.



34' - Goooooooooooollllll!! Colpo da biliardo di Cataldi sulla punizione indiretta battuta dall'interno dell'area. La barriera non riesce a respingere sulla linea di porta.



31' - Bella discesa di Jony che poi calcia dalla distanza, il portiere respinge sui piedi di un difensore che però con un retropassaggio serve ancora Huth. Calcio di punizione indiretto dall'interno dell'area per la Lazio.



27' - Ancora Antwi-Adjei prova a scuotere i suoi. Tiro dalla distanza debole che non impensierisce Strakosha.



24' - Occasione per il Paderborn. Punizione di Proger, Strakosha indeciso non riesce a bloccare. Sulla respinta arriva Antwi-Adejei che però prende solo l'esterno della rete.



22' - Azione personale di Adekanye che si libera di due avversari, poi entra in area e calcia, pallone di poco alto.



21' - Rientra in campo Caicedo, solo una botta per lui.



20' - Caicedo a terra viene soccorso dallo staff medico. Nell'azione del gol subisce un colpo da un avversario alla caviglia sinistra.



19' - Goooooooollllllllll!! Grande discesa di Bastos che pennella un cross al centro per Patric. Huth riesce a respingere ma sui piedi di Caicedo che da due passi insacca.



17' - Entrata dura su Felipe Caicedo che aveva provato a far ripartire il contropiede della Lazio.



15' - Fascia da capitano che quest'oggi finisce sul braccio di Danilo Cataldi, viste le assenze di Lulic, Parolo, Immobile e Radu.



13' - Primo squillo della Lazio. Milinkovic dal limite dell'area raccoglie un rinvio sbagliato di Hunemeier e prova a piazzarla al volo col piattone. Pallone fuori di un soffio.



10' - Paderborn vicinissimo al vantaggio con Proger dopo un serie di batti e ribatti in area. Milinkovic si immola salvando sulla linea.



9' - Pressing altissimo dei giocatori del Paderborn, Lazio che soffre la pressione degli avversari.



7' - Intervento in ritardo di Vavro su Antwi-Adjei, l'arbitro lo grazia.



4' - Paderborn in pressione: Mamba sfiora il vantaggio con un tiro a girare dall'interno dell'area. Pallone di poco a lato.



2' - Tiro dalla distanza di Antwi-Adjei, Strakosha blocca senza particolari problemi.



1' - Si parte! Sono i padroni di casa a battere il calcio d'inizio.



AGGIORNAMENTO ORE 15.40 - Curiosità: per questa partita in Germania non ci sarà il quarto uomo per la segnalazione dei cambi e del recupero.



AGGIORNAMENTO ORE 15.30 - Problemi fisici per Wallace. Il brasiliano avrebbe dovuto partire dal primo minuto al posto di Vavro, ma non è al meglio e per questo andrà in panchina.



PRIMO TEMPO - Confermati Strakosha, Vavro e Acerbi, per il resto Inzaghi cambia otto giocatori rispetto alla sfida di ieri contro il Bournemouth. I biancocelesti, sbarcati in Germania nella notte, affronteranno alle ore 16 il Padeborn, formazione neo-promossa in Bundesliga. Amici ed amiche de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Paderborn-Lazio.



Pubblicato alle 15.05