Lazio, Calciomercato.it: “La Roma ha bloccato Llorente per l'attacco”

È l'attaccante svincolato per eccellenza di questo calciomercato: Fernando Llorente, ex Juventus, è finito sulla lista di diversi club della Serie A. Lazio e Fiorentina sono le due squadre maggiormente interessate allo spagnolo ma, come riporta Calciomercato.it, ora anche la Roma si sarebbe inserita prepotentemente nella corsa al suo acquisto. Secondo il portale di mercato, Llorente sarebbe stato “bloccato” dal ds giallorosso Petrachi nell'attesa che almeno uno tra Dzeko e Schick lasci la squadra. Inoltre, il suo arrivo potrebbe non escludere anche quello di un altro grande attaccante. A Trigoria vogliono con insistenza Higuaìn, un acquisto che potrebbe essere finalizzato insieme a quello di Llorente nel caso in cui entrambi gli attuali attaccanti della Roma dovessero cambiare aria. Il calciomercato della Lazio è al momento frenato dalla situazione Milinkovic e in attacco difficilmente si muoverà qualcosa senza la partenza di Caicedo. Per questo Llorente rimane una possibilità sullo sfondo: finché nessun club sfodererà l'affondo decisivo, i biancocelesti non chiuderanno la porta a un'eventuale trattativa.

