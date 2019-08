Calciomercato Lazio, Lucci a Firenze: tutto pronto per Badelj

CALCIOMERCATO LAZIO - Manca solo l'ufficialità, per Badelj alla Fiorentina. Ieri il centrocampista ha lasciato il ritiro di Marienfeld, nelle prossime ore è atteso a Firenze per le visite mediche di rito e la firma, per ratificare il prestito con diritto di riscatto. Intanto, come riporta Tuttomercatoweb.com, anche il suo procuratore, Alessandro Lucci, è arrivato nella città fiorentina. Dopo aver fatto da ponte tra le due società, nelle proissime ore l'agente del croato limerà i dettagli prima della firma definitiva. Il futuro si tinge nuovamente di viola, per Milan Badelj.

