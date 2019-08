Pradè sull'affare Badelj: "Ringrazio la Lazio, Lotito e Tare uomini di parola"

Milan Badelj lascia la Lazio e torna alla Fiorentina. Nella conferenza stampa di presentazione del centrocampista il ds viola Daniele Pradè ha spiegato tutti i dettagli dell'operazione: "Dal primo di luglio avevo in mente Badelj. Ci darà quello che noi vogliamo far sentire ai nostri tifosi, ossia il senso d'appartenenza. Non voglio togliere niente agli altri acquisti ma Milan sarà quest'anno il mio acquisto più importante. Nel 2012 feci un po' la stessa cosa con Lupatelli, sotto il profilo degli uomini e dell'identità".

RINGRAZIAMENTI - "Ringrazio Milan perché ha avuto una grandissima pazienza di aspettarci e anche la Lazio. Tare e Lotito sono persone di parola. La formula? Prestito oneroso con diritto di riscatto".

L'OPERAZIONE - "Commisso? Mi chiese cosa avessi nella testa per il mercato e gli spiegai che la mia intenzione era prendere uomini che sentissero questa maglia: il primo nome fu Badelj. Poi ovviamente c'erano problemi economici, però è partita nella testa di tutti questa operazione".

IL GESTO DI MILAN - "Sotto l'aspetto economico Milan per tornare da noi ha fatto uno sforzo. Da noi guadagna meno del suo contratto con la Lazio. Mi sembra un gesto importante".

