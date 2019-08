PAIDEIA - Lazio, Wallace ha raggiunto la clinica per un controllo

Come anticipato questa mattina, Fortuna Wallace ha lasciato il ritiro di Marienfeld per fare ritorno a Roma. Il suo viaggio verso l'Italia ha gettato benzina sul fuoco del mercato, che lo vede protagonista in queste ore: sul brasiliano è forte il Wolverhampton, gli inglesi hanno meno di tre giorni per provare a chiudere l'operazione con il benestare di Mendes. Dal canto suo, la Lazio ha fin da subito legato il suo rientro nella Capitale ad alcuni problemi fisici (il centrale ha saltato anche la sfida contro il Paderborn) e proprio per questo poco fa Wallace ha raggiunto la clinica Paideia. Svolgerà alcuni controlli e una risonanza magnetica.

