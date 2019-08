RITIRO LAZIO GIORNO 3 - Seduta pomeridiana: possesso palla. Leiva a riposo - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - Fine del calcio tennis, esercizi sul possesso palla a due tocchi. Inzaghi mantiene alto il rimo, poi dopo si prospetta una partita a metà campo.

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 - Inizia la seduta del pomeriggio. Piccola riunione a metà campo con i complimenti di Inzaghi per l'impegno fatto vedere fino ad ora. Sessione più tecnica con il pallone protagonista. A riposo Lulic, Leiva e Strakosha, che fanno un programma specifico per evitare affaticamenti. Lavoro personalizzato anche per Lukaku e Marusic. Subito calcio tennis.

FINE SEDUTA MATTUTINA - Esercizi sulle sponde e possesso palla nello stretto. Le indicazioni le dà Cecchi, che vuole velocità e ritmo alto. Il pallone però, scompare subito. Si ritorna a sudare con la parte atletica con gli allunghi. E infine si ritorna alla tattica: fraseggio stretto e azione con almeno 10 tocchi. L’obiettivo, dichiarato da Inzaghi a gran voce, è fare gol. Tutto sotto gli sguardi e le tecnologie anche dei match analyst. Nel pomeriggio verranno visualizzati tutti i video per avere un report dei movimenti. Seduta lunga: circa 1h30 min di lavoro. Alcuni elementi tra Lulic, Strakosha, Lukaku e Marusic hanno passato la mattinata tra palestra e fisioterapia. Wallace invece è tornato a Roma: probabile un problema fisico accusato prima del match contro il Paderborn. Ma le voci di mercato che lo vogliono al Wolverhampton si fanno insistenti. Comunque sia, ritiro finito per lui.

AGGIORNAMENTO ORE 10.05 - Inizia la seduta vera e propria. Si lavora dal punto di vista atletico. Elastici (esercizi sulla forza) e solito allenamento propriocettivo. Squadra divisa in tre blocchi. Assenti ancora Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Wallace, tornato a Roma. Non si vede ancora in campo Senad Lulic. Tra i mancanti all’appello c’è anche Strakosha. Il portiere ieri si è allenato regolarmente, per lui probabilmente fisioterapia e un po' di palestra.

MARIENFELD - La Lazio torna in campo. Il secondo giorno prevede doppia seduta di allenamento, alle ore 10 e alle 17. Inzaghi ieri, apparso molto carico, vuole tenere alta la concentrazione. Ora si entra nella fase più importante, all'inizio della stagione manca sempre meno. Classico riscaldamento tra esercizi blandi in campo e palestra.

