Calciomercato Lazio, Vagnati su Fares e Petagna: "Vogliamo tenerli, ma..."

Il mercato entra nel vivo e tra i nomi più chiacchierati ci sono anche quelli di Fares e Petagna della Spal. I due giocatori sono stati accostati ad inizio sessione alla Lazio. Il ds degli emiliani Davide Vagnati, intercettato da Tuttomercatoweb.com, ha ribadito quelle che sono le strategie societarie: “Al momento siamo tranquilli sul fatto che rimarranno con noi. Non abbiamo ricevuto delle proposte soddisfacenti. L’obiettivo numero uno è cercare di mantenere la categoria e il fatto che fino a questo momento siamo stati bravi a non cedere alle tentazioni, dimostrando solidità, è cosa buona. Nel mercato però può succedere di tutto. Sia Momo che Andrea sono giocatori importanti e faremo di tutto per tenerli con noi”.

